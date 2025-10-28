El huracán Melissa continúa su avance por el mar Caribe con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El fenómeno, clasificado como categoría 5, se ubica a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, capital de Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, en Cuba.

El organismo estadounidense advirtió que el centro del huracán impactará de lleno sobre Jamaica este martes, provocando vientos catastróficos, marejadas y lluvias torrenciales capaces de causar daños estructurales severos. El paso de Melissa por la isla podría dejar a miles de personas sin electricidad y con servicios básicos colapsados.

Según el NHC, el ciclón se desplazará hacia el sureste de Cuba el miércoles por la mañana, continuando luego su trayecto hacia el sur y centro de Bahamas durante el resto de la jornada. Aunque se esperan leves fluctuaciones en su intensidad, los especialistas alertaron que mantendrá una fuerza devastadora, con un potencial de destrucción total en zonas expuestas y costeras.

Las primeras señales del huracán ya se sienten en Kingston, donde el Aeropuerto Internacional Norman Manley registró vientos de hasta 83 km/h. Las autoridades jamaiquinas emitieron una alerta roja nacional, ordenando evacuaciones preventivas en las áreas costeras más vulnerables y la suspensión de vuelos, actividades escolares y transporte marítimo.

El NHC advirtió también sobre “lluvias potencialmente catastróficas” que podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a gran escala tanto en Jamaica como en el este de Cuba y Haití. Las condiciones de tormenta tropical se intensificarán a lo largo de la jornada, con ráfagas huracanadas previstas para esta noche y la madrugada del miércoles.

Para el sureste y centro de Bahamas, se prevén condiciones de huracán a partir del miércoles, mientras los servicios meteorológicos de la región mantienen alertas de emergencia y piden a la población no subestimar el peligro del ciclón, considerado uno de los más potentes de los últimos años en el Atlántico.

Las autoridades locales y organismos internacionales coordinan operativos de ayuda y refugio, mientras la mirada del Caribe entero se centra en el avance de Melissa, que amenaza con dejar una huella de destrucción y emergencia humanitaria en su paso por las islas.