La adjudicación de lotes destinada a familias en situación de vulnerabilidad en Zonda fue formalizada en marzo de 2023, en el marco de la gestión del entonces intendente y actual diputado Miguel Atampiz. Sin embargo, a más de dos años, el proceso aún no se tradujo en una entrega efectiva de los terrenos. Ante la incertidumbre de los vecinos y las crecientes críticas que señalan presuntas irregularidades en la confección de los padrones, DIARIO HUARPE dialogó con el actual intendente, Juan Atampiz, quien explicó los por qué de las demoras.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el intendente para justificar la demora radica en las inclemencias climáticas que afectaron a Zonda a principios de este año. Según explicó el mandatario, el departamento sufrió las consecuencias de intensas crecientes que no se registraban desde hace tiempo.

"Hacía mucho tiempo que no llovía y que caía tanta creciente; eso hizo mucho daño", señaló Atampiz, detallando que la gestión debió priorizar la asistencia inmediata a las familias más afectadas por el temporal antes de continuar con los planes de urbanización previstos. Esta situación de emergencia habría desviado recursos y personal que originalmente estaban destinados a las tareas de infraestructura en los loteos.

La infraestructura: el desafío del agua potable

Más allá de la contingencia climática, el nudo central del retraso se encuentra en la provisión de servicios básicos, fundamentalmente el agua potable. El intendente confirmó que, de un total de 91 lotes, hay 41 que están próximos a ser entregados, pero que aún dependen de la finalización de obras hídricas clave.

Atampiz anunció que la municipalidad está por concretar la compra de maquinaria para realizar una perforación específica que permita dotar de agua a esos terrenos. "Tenemos que hacer la perforación para darle agua a esos lotes que vamos a entregar con las casas. No teníamos tanta agua potable, por lo que estamos trabajando en los caños grandes para los loteos", precisó el jefe comunal. El objetivo es abastecer al Conjunto 1 y 2, y al barrio La Esperanza, utilizando para ello fondos municipales.

Uno de los puntos más sensibles de la controversia tiene que ver con las denuncias de vecinos que aseguran que en el listado de adjudicatarios aparecen parientes y conocidos de funcionarios municipales. Ante estas acusaciones, el intendente aseguró que el proceso de selección ha sido transparente.

"Tenemos toda la lista; cuando ustedes quieran se la entregamos", desafió Atampiz, negando las versiones de irregularidades. Según sus declaraciones, se realizó un sondeo exhaustivo entre los habitantes del Callejón Graffigna y del loteo ubicado en la zona de la Ruta 12 para determinar quiénes serían los beneficiarios finales de los 91 lotes en cuestión.

Expectativas para el corto plazo

A pesar de las demoras acumuladas desde marzo de 2023, la gestión municipal asegura que el proyecto está entrando en su etapa final. Atampiz adelantó que tienen "todo listo para empezar el próximo jueves" con los primeros 41 lotes, mientras se espera liberar otro sector de loteos municipales que aún aguardan la factibilidad de agua para ser entregados formalmente.

Para las familias de Zonda que llevan más de un año esperando por el cumplimiento de aquella promesa de campaña, la mirada está puesta en que las obras de perforación y los plazos anunciados por el intendente se cumplan finalmente, dejando atrás las sospechas y la precariedad habitacional. Por ahora, el municipio sostiene que el pozo de agua ya está avanzado y que "falta poco" para que los propietarios puedan tomar posesión definitiva de sus tierras.