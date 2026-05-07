El violento viento Zonda que azotó distintos sectores de San Juan dejó escenas de gran impacto, con árboles caídos, vehículos dañados y calles afectadas durante horas. Uno de los casos más preocupantes ocurrió en Chimbas, donde una vecina relató cómo su hijo se salvó de milagro cuando un árbol de gran tamaño cayó sobre su auto.

Restos del enorme ejemplar caído anoche. (Foto DIARIO HUARPE)

La protagonista es Petrona Olivarez, quien contó a DIARIO HUARPE que el hecho ocurrió en la zona de calle Salta y Saavedra, cuando el fuerte viento provocó la caída de un árbol antiguo que terminó impactando contra el remis de su hijo.

“Lo sujetó un poco los cables. Era un árbol viejo, ya llevaba sus años. Siempre hemos reclamado que lo vengan a cortar, pero no venían”, expresó.

El auto del hijo de Petrona, quien asegura que se salvó de milagro. (Foto DIARIO HUARPE)

Según detalló, el vehículo estaba estacionado porque su hijo había bajado a tomar un café. Minutos después, el estruendo la alertó de lo ocurrido. “Fue con suerte, porque era un árbol de gran tamaño y terminó pegando en el remis, solo dañó el capó”, señaló.

Anoche el árbol caído. (Foto DIARIO HUARPE)

La mujer remarcó el riesgo que implicó la situación y cómo pudo haber tenido consecuencias fatales.

“Es con suerte que no ha pasado nadie, porque si pasaba alguien lo mataba”, advirtió con preocupación.

La calle se encuentra totalmente despejada desde esta mañana. (Foto DIARIO HUARPE)

Además, aseguró que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en la zona. “Ya se cayó otro árbol ahí, seco, se cayó solo”, indicó, al tiempo que insistió en que se trata de ejemplares muy antiguos que representan un peligro constante.

Finalmente, alertó que la situación no está resuelta, ya que aún hay otro árbol en las cercanías que podría caer en cualquier momento. “Hay otro a unos metros que está a punto de caerse”, concluyó, reclamando nuevamente intervención para evitar una tragedia.