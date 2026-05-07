El paddock de la Fórmula 1 se vio sacudido tras el Gran Premio de Miami por una novedad que marca un quiebre en la categoría reina. Ante la incertidumbre sobre el futuro de Max Verstappen en el equipo, la directiva de Red Bull ya estudia un plan de contingencia inmediato. Según reveló el medio especializado Motorsport, el elegido para asumir el rol de piloto principal en Milton Keynes no es un joven de la academia, sino la actual figura de McLaren: el australiano Oscar Piastri.

Esta decisión representa un cambio de paradigma total para la escudería, que tras la salida de figuras históricas como Helmut Marko y Christian Horner, ha decidido modificar su política de fichajes. Bajo la nueva conducción de Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, el equipo entiende que no puede depender exclusivamente de talentos en formación como Isack Hadjar para sostener una estructura de más de 2.000 empleados y presupuestos millonarios.

El factor Mark Webber y el nuevo rumbo

Las señales de este acercamiento comenzaron a percibirse desde la pretemporada. Mark Webber, mánager de Piastri y con un pasado glorioso en Red Bull, habría iniciado contactos exploratorios para evaluar el terreno. Aunque el joven australiano ha mostrado una mejora notable en su rendimiento con McLaren, logrando podios en Japón y Miami, la posibilidad de heredar el asiento más codiciado de la parrilla es una tentación difícil de ignorar.

Históricamente, Red Bull se nutrió de su propia cantera, consolidando carreras como las de Sebastian Vettel o el propio Verstappen. Sin embargo, la actual realidad deportiva, donde el equipo ha caído al cuarto lugar entre los constructores, siendo superado por Mercedes, McLaren y Ferrari, obliga a buscar soluciones probadas. La juventud de Piastri y su capacidad para pelear de igual a igual con Lando Norris lo posicionan como el activo ideal para la "nueva" Red Bull.

Un equipo en reconstrucción

La eventual llegada de Piastri se enmarcaría en un proceso de transformación profunda tras el despido de Horner a mediados de 2025. Sin el "jefe todopoderoso" y sin el arquitecto del talento joven, Helmut Marko, la escudería apunta ahora a la captación de pilotos ya consolidados en el mercado externo.

Mientras Verstappen evalúa sus opciones de cara a 2027 tras un inicio de 2026 donde la velocidad del auto no ha sido la esperada, Red Bull ya mueve sus fichas. El objetivo es claro: garantizar un líder competitivo que pueda devolverle a la marca el protagonismo perdido frente a las escuderías europeas que hoy dominan el mundial.