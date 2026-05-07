Piden captura de reconocido delincuente por deber $150.000 y no ir a la audiencia

La Justicia sanjuanina declaró en rebeldía este jueves a Ezequiel Bajinai Flores, un reconocido delincuente de la provincia, luego de que no se presentara en reiteradas oportunidades a las audiencias fijadas en una causa por daños contra un móvil policial. La resolución fue adoptada por el juez Roberto Montilla, quien además ordenó su inmediata captura.

La investigación se originó en 2025, cuando Bajinai fue detenido y, según la acusación, rompió la ventanilla de un automóvil de la Policía de San Juan. En el inicio del proceso judicial, el acusado se presentó ante tribunales y alcanzó un acuerdo para reparar el daño ocasionado, valuado en $300.000.

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que solo abonó una primera cuota de $150.000 y luego dejó de concurrir a las citaciones judiciales. Desde entonces, nunca más compareció ante la Justicia y quedó adeudando los restantes $150.000 correspondientes al arreglo del vehículo policial.

Tras acumular tres inasistencias consecutivas a las audiencias programadas, el magistrado resolvió declararlo en rebeldía y activar el pedido de captura para lograr su comparecencia ante tribunales.

Dato

A raíz de esta causa judicial, Bajinai logró iniciar el trámite para obtener su Documento Nacional de Identidad. Según trascendió, nunca había contado con DNI y fue la UFI Genérica la que solicitó su traslado al Registro Civil para concretar el procedimiento. Actualmente, el trámite se encuentra en curso.