Un juez de Faltas pasó en rojo, chocó a una moto y escapó del lugar

La intersección de avenida Rawson y calle nueve de Julio fue el escenario de un preocupante hecho de tránsito. Enrique Mattar, titular del Tercer Juzgado de Faltas, se encuentra nuevamente en medio de una investigación judicial tras colisionar con una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

El incidente ocurrió el miércoles por la tarde cuando el juez, que circulaba por calle nueve de Julio de este a oeste, habría ignorado la luz roja del semáforo. Tras impactar al motociclista, Mattar no se detuvo y continuó su camino sin brindar asistencia. Un testigo que presenció la maniobra decidió seguir al vehículo y alertó a los efectivos policiales que estaban en un operativo en el Acceso Sur.

Al ser interceptado por las fuerzas de seguridad, el hombre de 70 años afirmó ante los oficiales que "no se había dado cuenta de haber participado de un accidente". Mientras tanto, la víctima fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson con un cuadro de contusión pulmonar bilateral y múltiples traumatismos, aunque los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

La UFI de Delitos Especiales, dirigida por Roberto Ginsberg y Emiliano Pugliese, junto a la Comisaría cinco y Policía Científica, analizan ahora las cámaras del Cisem para esclarecer la mecánica del hecho.

Este caso despierta gran interés público debido a que Mattar ya cuenta con otros antecedentes similares. En marzo de 2018 protagonizó un choque con el carnet de conducir vencido desde hacía cuatro meses y en septiembre de ese mismo año tuvo otro siniestro donde testigos indicaron que hablaba por celular mientras manejaba.