Guillermo Francos criticó la demora de Adorni con su declaración jurada

En medio de la creciente controversia por la situación patrimonial del vocero presidencial Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, rompió el silencio y lanzó duras críticas hacia la gestión del conflicto. Para el exfuncionario libertario, la falta de una resolución clara sobre las presuntas inconsistencias en los bienes del vocero está socavando la credibilidad del gobierno de Javier Milei.

"Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes", remarcó Francos esta mañana durante una entrevista en un medio nacional. El exministro enfatizó que la atención mediática sostenida sobre la figura de Adorni distrae a la opinión pública de los problemas urgentes que atraviesa el país, asegurando que "llevamos dos meses y pico hablando de esto y hay otros temas en Argentina para conversar".

El reclamo por la transparencia

Francos no dudó en alinearse con la postura de la senadora Patricia Bullrich, quien viene exigiendo que el vocero presente su declaración jurada sin más dilaciones. El exjefe de Gabinete explicó que el proceso es claro y no debería dar lugar a sospechas: "Cuando un funcionario ingresa al gobierno presenta su declaración jurada, cuando sale presenta otra y en el medio la tiene que presentar anualmente", detalló.

Para el dirigente libertario, cualquier demora en este trámite administrativo genera suspicacias innecesarias que terminan afectando directamente la imagen estatal. En ese sentido, subrayó que si existen compras recientes de propiedades, estas deben figurar de inmediato en el documento oficial para evitar que el debate siga escalando en la justicia y en los medios.

Un obstáculo para la gestión

Uno de los puntos más punzantes de la intervención de Francos fue su advertencia sobre el costo político que paga el oficialismo por no cerrar este capítulo. "Todo esto empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Sería bueno que se aclare y se presente la declaración", sentenció.

Desde su perspectiva, la persistencia de esta controversia diluye los logros alcanzados en áreas estratégicas como energía, inversiones y reformas estructurales. "Pasa que cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema", lamentó Francos, quien cerró reclamando una respuesta contundente para que el Gobierno pueda retomar la agenda de prioridades nacionales sin el lastre de las sospechas patrimoniales sobre sus funcionarios.