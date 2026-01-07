El mensaje del ex Boca ante la llegada de Advíncula a Alianza Lima

Tras 12 años de trayectoria ininterrumpida en el exterior, Luis Advíncula concretó su retorno al fútbol peruano para integrarse al proyecto deportivo de Alianza Lima liderado por Pablo Guede.

El lateral derecho, quien no tenía el protagonismo de antes en Boca Juniors, logró rescindir el año de contrato que le restaba en Argentina para unirse a las filas del equipo victoriano como jugador libre. Pese a su identificación con Sporting Cristal, dicho club optó por contratar a un extranjero en su posición, lo que facilitó su llegada a La Victoria.

Publicidad

La operación, gestionada por Franco Navarro Mandayo, representa un alivio financiero para el club, que ya había invertido cerca de 10 millones de soles en los pases de Jairo Vélez, Luis Ramos y Federico Girotti.

El periodista Kevin Pacheco confirmó el movimiento señalando: "Luis Advíncula jugará en Alianza Lima. Está confirmado. Lateral llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo con Boca Juniors y será futbolista ‘blanquiazul’".

Publicidad

Asimismo, detalló sobre la transacción: "Futbolista llega libre y sin costo a la institución blanquiazul. Gestión directa de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, que hace un par de semanas acordó el vínculo en esas condiciones, pero faltaba concretarse. Se acaba de cerrar".

El contrato del defensor será por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo una más según el cumplimiento de objetivos. Ante la noticia, sus compañeros de selección y ahora colegas de club expresaron su entusiasmo durante el viaje a Uruguay para la Serie Río de la Plata.

Publicidad

Carlos Zambrano manifestó entre risas: “Sinceramente es un buen refuerzo, lo esperamos en Uruguay entonces”. Por su parte, Pedro Aquino recordó sus inicios con el lateral: “Es un buen amigo mío, creo que encajaría bien. Habló con él todos los días, me encantaría jugar con él para recordar viejos tiempos que tuvimos en nuestros inicios”.