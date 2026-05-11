El Mundial 2026 no solo se perfila como el más grande en lo deportivo por sus 48 selecciones, sino también como el evento más lucrativo en la historia del marketing. Según estimaciones oficiales de la FIFA, el negocio del merchandising y los patrocinios moverá entre u$s2.500 y u$s3.000 millones, impulsado por un despliegue geográfico sin precedentes en Estados Unidos, México y Canadá.

La estrategia comercial para esta edición muestra un salto exponencial: el volumen de productos y licencias oficiales ha crecido un 2400% en comparación con torneos anteriores. Este fenómeno ha llevado a que los ingresos por ventas de artículos mundialistas superen incluso las cifras habituales de ligas consolidadas como la NBA o la NFL.

El furor por las mascotas

Una parte central de este millonario engranaje gira en torno a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales que representan a los tres países anfitriones. Se estima que la venta de peluches y artículos coleccionables de estos personajes generará por sí sola cerca de u$s669 millones.

La empresa Jazwares, propiedad del magnate Warren Buffett, es la encargada de capitalizar este entusiasmo. La firma lanzó al mercado una línea de 20 productos que incluye desde figuras de las mascotas, un alce por Canadá, un jaguar por México y un águila calva por Estados Unidos, hasta réplicas del trofeo de la Copa del Mundo.

Alcance global y consumo

El contexto para las marcas es inmejorable: se espera que el torneo alcance a más de 5.000 millones de espectadores en todo el planeta. Un dato clave para los anunciantes es que el 70% de los fanáticos mira los encuentros acompañados, lo que multiplica la exposición de los productos. Además, estudios de marketing indican que el 83% de las personas recuerda la marca presente en un artículo promocional que utiliza con regularidad.

Crecimiento en el e-commerce

Para el ciclo actual (2023-2026), la FIFA proyecta que el comercio electrónico será el gran motor de las ventas, con un incremento previsto del 300% en los países organizadores frente a ediciones previas. El objetivo es claro: transformar la experiencia inmersiva de las 16 sedes en un éxito comercial que rompa todos los techos financieros registrados hasta la fecha.

El dato

Solo en el ciclo anterior (2019-2022), las licencias comerciales generaron u$s769 millones, una cifra que quedará pequeña frente a la explosión de consumo prevista para Norteamérica.