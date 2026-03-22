El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson incorporó una nueva obra a su colección patrimonial. Con el fin de alcanzar un perfil federal y continuar con la ampliación de un acervo representativo de las distintas escenas artísticas del país, la institución hizo una adquisición de la obra “Sin título (2026)”, es un óleo sobre lienzo del joven artista santafesino Juan Valenti.

La compra fue posible gracias al respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, junto con la contribución de Amalia Amoedo y Galería Constitución.

La incorporación se concretó tras la participación del Museo Franklin en Feria Capital, el encuentro de arte latinoamericano realizado recientemente en Córdoba. Esta presencia forma parte de una agenda federal que el MPBAFR proyecta desarrollar a lo largo de 2026, con el objetivo de representar a San Juan en espacios relevantes para la circulación, promoción y fortalecimiento del arte contemporáneo, así como también para continuar enriqueciendo su colección permanente.

El patrimonio se agranda

A través de esta línea de trabajo, el Museo Franklin Rawson consolida su programa federal de adquisiciones, orientado a ampliar la representatividad de las producciones artísticas que integran su patrimonio. En los últimos años, esta política permitió incorporar obras de artistas contemporáneos de distintas provincias y ciudades, entre ellas Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Ushuaia, entre otras. En este proceso, el museo cuenta además con el asesoramiento de un comité evaluador de especialistas en arte, cuya tarea contribuye a la selección de piezas de relevancia para la colección.

En este sentido, la articulación con el sector privado, a través del programa de sponsoreo de la institución, constituye una herramienta clave dentro de la planificación del museo. Este tipo de alianzas vuelve a poner de relieve los resultados que pueden alcanzarse cuando distintos actores se comprometen con la democratización del acceso al arte y la cultura, favoreciendo el crecimiento del patrimonio común.

Sobre Valenti

La obra de Juan Valenti se suma así al prestigioso conjunto patrimonial del museo, generando nuevas posibilidades de diálogo dentro de la colección y abriendo interrogantes que enriquecen la experiencia de los públicos. Nacido en Rafaela, Santa Fe, en 2001, el artista vive y trabaja actualmente en Buenos Aires y desarrolla una producción que ya forma parte de destacadas exposiciones, salones y circuitos del arte contemporáneo argentino.

Al ser una obra "Sin título", el artista evita imponer una narrativa única. Sin embargo, el museo ha señalado que su incorporación busca: generar diálogos nuevos con las piezas históricas que ya tiene el Franklin Rawson. Reflejar las preocupaciones y la estética de la nueva generación de artistas argentinos. Es una pieza que invita a la contemplación silenciosa, típica del estilo de Valenti, donde lo que importa no es solo lo que se ve, sino la atmósfera que la pintura crea en el espacio.

El trabajo de Valenti se caracteriza por retomar y estudiar la tradición de los pintores de Santa Fe, aplicando una mirada contemporánea que suele explorar la atmósfera y la memoria. Sus obras a menudo juegan con lo íntimo y lo cotidiano. Además trata de la reinterpretación de clásicos. Ha trabajado con elementos de la naturaleza muerta o el bodegón, pero con una sensibilidad moderna que busca generar “interrogantes” más que respuestas cerradas.