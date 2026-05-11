En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó el predio de La Rural para acompañar a la delegación de autores y bibliotecas que representaron a la provincia. El mandatario, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, recorrió los stands sanjuaninos y resaltó la calidad de la producción intelectual local en uno de los encuentros culturales más importantes del continente.

“Fuimos parte de uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, mostrando la identidad de nuestra provincia y el enorme talento de autores, bibliotecas y referentes culturales sanjuaninos”, expresó Orrego tras el recorrido. El gobernador enfatizó que la literatura y la escritura son herramientas fundamentales para "abrir oportunidades y despertar vocaciones" en las nuevas generaciones.

El nexo con la educación

Durante su visita, el mandatario vinculó la presencia en la feria con las políticas de alfabetización que se aplican en San Juan. En ese sentido, recordó que el Gobierno provincial continúa impulsando programas como Comprendo y Aprendo y Transformar la Secundaria, los cuales buscan fortalecer el aprendizaje y brindar herramientas pedagógicas modernas. "El futuro también se construye desde las aulas, los libros y las ideas", aseguró el titular del Ejecutivo.

Una edición con cifras récord

La Feria del Libro 2026 cerró sus puertas consolidándose como la más convocante de su historia. Durante los 19 días que duró el evento en el barrio de Palermo, más de 1,3 millones de personas transitaron por los pabellones. San Juan expuso obras de autores locales y propuestas de bibliotecas populares, reafirmando el valor de la cultura provincial en una vidriera que contó con invitados internacionales y una masiva participación del sector educativo nacional.

El dato

La delegación sanjuanina presentó producciones que abarcaron desde investigaciones históricas hasta literatura infantil, integrando el catálogo provincial que se exhibió ante miles de visitantes de todo el país.