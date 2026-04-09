El mercado volvió a ajustar al alza sus proyecciones de inflación para 2026 y ahora la ubica cerca del 30% anual, según el último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central.

De acuerdo con los analistas consultados, la estimación para todo el año se incrementó respecto a mediciones anteriores, consolidando una tendencia de revisiones al alza en medio de un escenario económico aún inestable.

En informes previos del REM, la inflación esperada ya había sido corregida hacia arriba hasta ubicarse en torno al 22,4%, con estimaciones incluso superiores entre los principales analistas del mercado. Sin embargo, nuevas proyecciones la acercan ahora a niveles más elevados, en línea con la dinámica reciente de precios.

El ajuste en las expectativas se da en un contexto en el que la desaceleración inflacionaria prevista inicialmente resulta más lenta de lo esperado. Si bien se proyecta una baja gradual en la inflación mensual a lo largo del año, los niveles siguen siendo considerados altos por los especialistas

Además, consultoras privadas advierten que existe un “piso” inflacionario cercano al 2% mensual, lo que complica una reducción más acelerada y presiona las proyecciones anuales

La diferencia entre las previsiones del mercado y las metas oficiales también se mantiene. Mientras el Presupuesto nacional había estimado una inflación del 10,1% para 2026, los analistas consideran que ese objetivo luce difícil de alcanzar en el actual contexto económico

En este escenario, el REM se consolida como un termómetro clave de las expectativas económicas, reflejando la cautela del sector privado ante la evolución de los precios y las variables macroeconómicas en el país.