El Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150, para la jornada de hoy, martes 9 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el parte oficial, el cruce fronterizo se encuentra habilitado para la circulación en su horario habitual, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. Esta habilitación aplica para el tránsito en ambos sentidos, entre Argentina y Chile.

Publicidad

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a los conductores que transiten por la ruta. Se solicita encarecidamente la circulación con luces bajas encendidas de manera permanente y el estricto respeto a los límites de velocidad establecidos. Asimismo, se insta a extremar la precaución en todo el trayecto debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la calzada. Se recomienda reducir la velocidad y mantener distancia al aproximarse a maquinaria y equipos de trabajo.

Para consultas, asistencia o emergencias relacionadas con el tránsito y el estado de la ruta, se pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información de contacto de los organismos involucrados:

Publicidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: Atención de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073.

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: Teléfonos: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Correo electrónico: coop.internacional@sanjuan.gov.ar.

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile): Teléfonos: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104. Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región.

Gendarmería Nacional Argentina: Guardia de Prevención GNA - Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002. Guardia de Prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473.

Dirección Nacional de Vialidad - Delegación San Juan: Teléfonos: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532.

Asistencia Sanitaria de Emergencia - Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia): Número de emergencias: 107.

Para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile, se recuerda a los usuarios el procedimiento correcto. Para comunicarse con un teléfono fijo, se debe marcar el prefijo internacional (+56), seguido del código de zona (por ejemplo, 51 para La Serena - Coquimbo) y el número local. Para contactar a un número de celular chileno, se debe discar (+56)(9) seguido del número correspondiente.

Se recuerda a los viajeros que, dado que las condiciones meteorológicas y el estado de la ruta pueden variar, es fundamental consultar los partes oficiales previo al inicio del viaje y respetar en todo momento las indicaciones del personal de control y seguridad desplegado en la zona.