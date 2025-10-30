El huracán Melissa dejó este miércoles cuantiosos daños en Cuba y Jamaica, luego de ingresar a la isla caribeña por la provincia de Santiago de Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h. Casas, comercios y calles quedaron inundadas, mientras que árboles, postes y cables eléctricos fueron derribados.

Un agricultor rescata a su perro y algunas pertenencias de su casa inundada tras el paso del huracán Melissa por la localidad de San Miguel de Parada, en Cuba. (Foto: AFP/Yamil Lage).

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la madrugada de “muy compleja” y confirmó daños significativos, incluyendo ventanas y estructuras de hoteles, hospitales y centros educativos. Unos 735.000 cubanos fueron evacuados de zonas de riesgo, especialmente en Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. La empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA reportó cortes de red en varias localidades, mientras que la compañía eléctrica desconectó preventivamente el Sistema Eléctrico Nacional en varias provincias.

Más de 700.000 personas fueron evacuadas en Cuba por el paso del huracpan Melissa (Foto: AFP/Yamil Lage)

Melissa también impactó duramente Jamaica, donde tocó tierra con vientos sostenidos de 300 km/h, convirtiéndose en el huracán más potente en 90 años en la isla. El primer ministro Andrew Holness declaró a la nación como “zona de desastre”, ante la devastación de infraestructuras, viviendas, carreteras y redes de comunicación y energía. Según la ONU, la destrucción alcanza niveles nunca vistos en la región.

El fenómeno ha dejado un saldo trágico en vidas: Haití reportó 23 muertos, Jamaica tres, Panamá tres y República Dominicana una. Especialistas advierten que el cambio climático intensifica la frecuencia y fuerza de estos huracanes, elevando el riesgo de lluvias extremas e inundaciones, que representan el mayor peligro para la población.

En Santiago de Cuba, los vecinos comenzaron a despejar calles y liberar rutas afectadas por árboles caídos, mientras que en zonas rurales las inundaciones causaron pérdidas de animales y daños materiales. La alerta continúa activa y las autoridades llaman a mantener precaución ante la persistencia de lluvias y posibles deslizamientos de tierra en toda la región del Caribe.