En menos de 10 días cierra el plazo para presentar las candidaturas nacionales y en San Juan está por definirse qué pasará con San Juan por Todos. La duda se centra en las aspiraciones a senadores y diputados y en sí el oficialismo de la provincia jugará unido en una lista o bien, competirán en las PASO nacionales. En este contexto, el gobernador Sergio Uñac dialogó con DIARIO HUARPE y planteó que la unión del peronismo no es determinante, que por ahora el armado de una lista de unidad no está cerrado y que existe la chance de competir. Desde altas fuentes del giojismo contaron, por su parte, que evalúan cuál sería el impacto en el electorado sanjuanino la posibilidad de que en las provinciales ambos sectores sean competencia y que en las nacionales, lista única.

“No está cerrado que juguemos juntos con el giojismo, pero no se descarta nada, el diálogo ha sido el denominador común. Hay que ver si después del diálogo podemos encontrar una lista de unidad o de competencia como establecen estas primarias obligatorias. Las PASO pueden definir dos caminos, si hay una unidad a través de una lista consensuada o participación a través de dos o más listas”, planteó al respecto.

En este sentido, Uñac dijo que, para él, la unión del peronismo no está en la agenda de la sociedad, sino que lo importante es qué es lo que le conviene a San Juan. “Es importante que los sanjuaninos podamos analizar que este modelo tiene que tener en el orden nacional voces afines. Si hay unidad o no al peronismo la verdad que no es determinante, a la sociedad no le importa”, expresó.

Desde el giojismo siguieron con la misma línea del gobernador e incluso sumaron la posibilidad de crear una confusión al electorado de San Juan, ya que si son competencia en las provinciales, pero se unen en las nacionales, posiblemente habrá un desbarajuste. Pero no cerraron las puertas a ningún tipo de alternativa.