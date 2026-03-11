El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro decidió postergar el inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que estaba programado para comenzar el próximo 17 de marzo. Finalmente, el debate oral arrancará el 14 de abril.

La resolución fue tomada este miércoles a partir de un planteo presentado por la acusación, lo que obligó al tribunal a modificar el calendario del proceso a pocos días del inicio previsto del juicio.

Publicidad

En este nuevo debate serán juzgados siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del exfutbolista. Entre los imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

El juicio debía comenzar en marzo luego de que el proceso anterior fuera declarado nulo por un escándalo judicial vinculado a una magistrada del tribunal, lo que obligó a conformar un nuevo tribunal y reiniciar el proceso desde cero.

Publicidad

La causa busca determinar si existió negligencia médica durante la internación domiciliaria que atravesó Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

De acuerdo con el cronograma judicial, el debate contará con una extensa lista de testigos y podría extenderse durante varios meses hasta que se conozca el veredicto.