Tres meses de prisión preventiva recibió el empleado de una estación de servicio de 9 de Julio investigado por una presunta estafa de $200 millones que habría perjudicado a los propietarios del comercio y a varias empresas de transporte. La medida fue resuelta este viernes durante la audiencia de formalización, mientras la causa continuará en etapa investigativa por el plazo de un año.

"Se ordenó tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario, a los fines de asegurar el proceso y darle continuidad a la investigación, produciendo pruebas sin riesgos", informó a DIARIO HUARPE el fiscal Eduardo Gallastegui al finalizar la audiencia. Además, indicó que también se dispuso la inhibición general de bienes del imputado.

La investigación se inició luego de que se detectaran importantes diferencias en rendiciones de cuentas y movimientos de dinero vinculados a clientes de la firma. Según explicó el fiscal, el sospechoso se desempeñaba en una reconocida empresa de combustibles de San Juan y cumplía funciones relacionadas con tareas administrativas, comerciales y de cobranzas.

"Ha habido una formalización, un control de detención y medidas cautelares respecto de una persona investigada por una presunta defraudación", señaló Gallastegui. En ese marco, precisó que la causa busca establecer si existió una maniobra compatible con el delito de administración fraudulenta.

Con el avance de las actuaciones también se incorporaron nuevas presentaciones judiciales. "Existen ya cinco denunciantes en relación con la misma investigación", detalló el representante del Ministerio Público Fiscal. Una de las denuncias corresponde a la empresa donde trabajaba el acusado, mientras que las restantes fueron realizadas por firmas de transporte.

"Las demás denuncias son de empresas de transporte, en su mayoría, que realizaban compras de combustibles o aceites a granel", agregó el funcionario. La pesquisa intenta reconstruir cada una de esas operaciones y verificar la trazabilidad de los pagos efectuados.

Uno de los puntos centrales del expediente está vinculado al circuito de cobros y su posterior registración contable. "En la recepción del dinero y la debida imputación para el pago es donde habrían surgido estas diferencias", explicó Gallastegui sobre la hipótesis que se analiza actualmente.

Respecto del monto total del perjuicio, el fiscal aclaró que todavía no existe una cifra definitiva. "Hoy no estamos en condiciones de señalar un número efectivo", sostuvo. No obstante, reconoció que los valores observados hasta el momento "son números millonarios".

Durante las próximas semanas se esperan pericias contables, análisis documental y nuevas declaraciones testimoniales. Tampoco se descarta que puedan sumarse otros denunciantes a medida que avance una causa que ya tiene al principal acusado detenido con prisión preventiva.