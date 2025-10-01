En las primeras horas de este martes, la subjefa de Policía, comisaria general Cintia Álamo, brindó, a través de una entrevista en Radio Sarmiento, una actualización sobre el ataque a balazos a un policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday, ocurrido en el barrio La Estación, departamento Rawson. La información proporcionada modifica y precisa varios aspectos de lo conocido inicialmente, con especial foco en el estado del oficial involucrado y la situación de los adolescentes sospechosos.

Respecto al estado de salud del policía damnificado, la comisaria Álamo confirmó que se encuentra hospitalizado pero estable. "Sabemos que está estable, que es lo más importante, que estaría fuera de peligro, así que para nosotros eso es una, dentro de todo, una buena noticia", expresó de manera textual. Puntualizó que el oficial, identificado como Riveros, recibió tres impactos de bala, dos en el tórax y uno en la mano, sufriendo un neumotórax. "Según el reporte del hospital ha sido dejado en observación, no ha sido pasado a quirófano nada por el estilo y se encontraría con un neumotórax estable por el momento, según el reporte, fuera de peligro", aclaró la funcionaria, añadiendo que se mantendrá un monitoreo permanente de su evolución.

Héctor Gabriel Riveros Alday se caracteriza por cuestionar a la fuerza a través de su videos de TikTok. Foto gentileza.

Sobre la situación del oficial dentro de la fuerza, se reveló que el suboficial Riveros no se encuentra en funciones activas. "El oficial Riveros, si bien es oficial, está en situación pasiva desde el año 2024, por un sumario administrativo. No tiene arma de fuego y no está prestando funciones dentro de la institución. No porta arma de fuego, nada por el estilo", detalló Álamo. Explicó que la suspensión se debe a una causa administrativa por "abandono de servicio" y que desde mayo de este año se encuentra "en una situación de pasiva que prevé la ley, en donde ya no se encuentra de servicio efectivo, sino en situación de pasiva a la espera de la resolución definitiva de la causa administrativa", la cual podría derivar en una "futura segregación de la fuerza".

En relación con los menores involucrados, la comisaria confirmó que están plenamente identificados. Se trata de dos adolescentes de 16 y 15 años. El mayor, de 16, es señalado como el autor material de los disparos y cuenta con antecedentes penales. "El menor que efectuó el disparo ya tiene antecedentes también, robos agravados con utilización de armas, de delitos contra la propiedad", afirmó. Sobre este joven, de 16 años, y su compañero, de 15, pesa una orden de captura dictada por la jueza de menores, doctora Julia Camus. Hasta el momento, no se ha logrado su aprehensión. "No se encontraban en domicilio ni de los padres ni de los abuelos", señaló Álamo, indicando que el personal policial ya efectuó cuatro registros domiciliarios y se solicitan más allanamientos en otros departamentos para localizarlos.

Asimismo, se informó que el arma de fuego utilizada en el ataque no ha sido recuperada. "Todavía no, porque estaba en ese proceso en el hospital. Obviamente que se supone que es un revólver, pero no podemos... No podemos dar esos indicios por el momento", manifestó la comisaria, agregando que la búsqueda del arma es un objetivo paralelo a la captura de los menores.

La versión de los hechos proporcionada por la jefa policial indica que el incidente ocurrió aproximadamente a las 0:40 horas. El oficial Riveros circulaba en moto con su pareja por el barrio cuando, según las primeras versiones, los dos menores les arrojaron piedras, rompiendo un espejo del vehículo. Tras un intercambio de palabras, Riveros se dirigió a su domicilio y luego regresó al lugar del hecho. Fue en ese momento cuando el menor de 16 años realizó los disparos. La comisaria recalcó la importancia de esperar la declaración del damnificado para una versión definitiva de los sucesos y enfatizó que, al no portar arma reglamentaria, el oficial Riveros no protagonizó un enfrentamiento. "El oficial no portaba arma de fuego, por lo tanto no ha sido, no ha sido un enfrentamiento", concluyó.