Un menor de 16 años robó y disparó cinco veces contra un policía en Rawson

Un hecho de violencia ocurrió durante la noche del lunes 30 de septiembre en el departamento de Rawson, resultando en un hombre herido de gravedad por arma de fuego. El incidente, calificado como un robo con lesiones por arma de fuego, tuvo lugar aproximadamente a las 22.00 horas en las inmediaciones de la vivienda ubicada en manzana 20, casa 7, de Barrio La Estación.

El hecho ocurrió en el Barrio La Estación. FOTO: Gentileza

Según el informe de la UFI - Delitos Especiales, la víctima, identificada de 30 años, circulaba en motocicleta en compañía de su pareja cuando, en principio, habría sido objeto de un intento de robo por parte de un agresor. Posteriormente, el hombre persiguió a su atacante hasta el domicilio de este último, situado en el citado barrio. Una vez en el lugar, ambos sostuvieron una discusión. En el momento en que la víctima se retiraba, el agresor, identificado como un menor de edad de 16 años con iniciales M.R., habría sacado un arma de fuego y efectuado aproximadamente cinco disparos.

Como consecuencia de los disparos, Héctor Gabriel Riveros Alday resultó con dos impactos de bala en el tórax y uno en su mano izquierda. Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue trasladada de código rojo al Hospital Rawson para recibir atención médica urgente.

La Subcomisaría Buenaventura Luna fue la dependencia policial interviniente en primera instancia. Dado que el presunto autor es menor de edad, se dio inmediata intervención al Juzgado de Menores correspondiente. A cargo de la investigación se encuentran el fiscal del caso, Iván Grassi, y su ayudante fiscal, Gimena Cornejo.