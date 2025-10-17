Natalie Pérez fue la invitada estrella en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini, donde se mostró "divertida y sin filtros" al hablar de su pasado. La actriz sorprendió a la audiencia con una insólita revelación: su primer beso no fue en la vida real, sino en la ficción.

La confesión surgió cuando el conductor, intrigado, le preguntó si su debut amoroso había sido con Benjamín Rojas, su compañero de elenco de aquellos años. Pérez lo confirmó entre risas.

Publicidad

Pérez detalló el contexto de aquel momento, asegurando que fue tan inesperado como incómodo. Recordó que tenía apenas 11 años.

“Yo creo que sí, me traumó un poco”, bromeó la actriz, y enseguida aclaró la sensación que le provocó: “No, pero para mí era re fuerte, re incómodo, imaginate, una nena”. Si bien el contacto fue apenas un "piquito", ella reflexionó que no importa, ya que "a esa edad un piquito… bueno, los 11 de ahora no son los mismos 11 de los ‘90”.

Publicidad

Natalie agregó un detalle que causó risas en el estudio. Contó la ironía de su vínculo actual con Rojas: “Lo más loco es que en Mazel Tov hacemos de hermanos, las vueltas de la vida”.