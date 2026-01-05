El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados para el año 2026, estableciendo un esquema que incluye tres días no laborables destinados a incentivar el turismo. Mediante la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, se busca dinamizar sectores estratégicos como la hotelería, gastronomía y el transporte en todo el territorio argentino.

Con este cronograma, el país alcanzará una cifra récord de 12 fines de semana extendidos, permitiendo que casi todos los meses cuenten con al menos un periodo de descanso largo, a excepción de enero y septiembre.

Tras las festividades de Año Nuevo, el primer feriado inamovible corresponde al Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. El resto del año presentará oportunidades adicionales de viaje, destacándose mayo y diciembre por contar con dos fines de semana largos cada uno.

Los días no laborables con fines turísticos, fijados para el 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre, se rigen por la Ley N° 27.399, la cual estipula que su implementación depende de la voluntad del empleador sin obligación de pago adicional.

El detalle mensual confirma que en marzo el lunes 23 será puente para el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (martes 24). En abril, el jueves 2 (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) coincidirá con el Jueves Santo, seguido por el Viernes Santo inamovible el 3 de abril.

Mayo ofrecerá el Día del Trabajador el viernes 1 y el Día de la Revolución de Mayo el lunes 25. Junio incluye el lunes 15 por el Paso a la Inmortalidad de Güemes y el sábado 20 por el General Belgrano, mientras que julio suma al jueves 9 (Día de la Independencia) el puente del viernes 10.

Hacia finales de año, el Paso a la Inmortalidad de San Martín se mantendrá el lunes 17 de agosto y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural será el lunes 12 de octubre. En noviembre, la conmemoración de la Soberanía Nacional se traslada al lunes 23 para extender el fin de semana.

Diciembre cerrará el ciclo con el puente del lunes 7, el Día de la Inmaculada Concepción el martes 8 y el feriado de Navidad el viernes 25. La Ley de Contrato de Trabajo regula las obligaciones correspondientes a estas jornadas, garantizando el pago doble exclusivamente para quienes trabajen en feriados nacionales.