El riesgo país de Argentina volvió a subir este viernes y se ubicó como el segundo más alto de América Latina, únicamente por debajo del de Venezuela. Con 1.456 puntos básicos, el indicador supera a los de Bolivia y Ecuador, consolidando la percepción de desconfianza de los inversores respecto a la economía local.

La escalada se dio en paralelo al aumento del dólar y en un contexto de tensión política y económica. Pese al rally que el país había experimentado entre finales de 2023 y parte de 2024 —cuando el índice llegó a tocar un piso de 546 puntos—, los temores actuales empujaron nuevamente al alza la prima de riesgo.

El dato surge del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos de países en desarrollo y los del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto mayor es este diferencial, mayor es la percepción de riesgo y, por lo tanto, más elevado el costo de financiamiento en los mercados internacionales.

Según analistas del mercado, el salto de esta semana responde a una combinación de factores: la falta de acceso a los mercados de deuda, la presión sobre el tipo de cambio, la fragilidad de las reservas del Banco Central y la incertidumbre sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También incide la capacidad del Gobierno para sostener el ajuste fiscal sin agravar la recesión.

De este modo, Argentina vuelve a estar en el podio de los países con mayores dificultades para obtener crédito externo, en un escenario que exige señales claras de estabilidad macroeconómica para recuperar la confianza de los inversores