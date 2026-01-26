La Noche Blanquiazul dejó mucho más que un resultado contundente. Si bien Alianza Lima se impuso por 3-0 ante Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, una escena posterior al pitazo final se robó todas las miradas y quedó grabada como la historia más emotiva de la jornada: el intercambio de camisetas entre Lionel Messi y el sanjuanino Alan Cantero.

Las cámaras captaron el instante exacto en el que el astro argentino abrazó al atacante aliancista, quien no pudo contener la emoción al recibir la camiseta del mejor jugador del mundo. Cantero, extremo izquierdo de 27 años, surgido en Peñarol de Chimbas, vivió un momento que definió como el cumplimiento de un sueño de toda la vida.

“Es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para llegar a lo que llegué. Estoy muy emocionado, la verdad. Es una locura lo que genera, estoy cumpliendo un sueño”, confesó entre lágrimas en diálogo con L1 Max, todavía con la adrenalina del partido y el abrazo reciente con Messi.

El futbolista explicó que el pedido fue completamente espontáneo. “No se la pedí antes. Cuando terminó el partido, lo saludé, era algo que anhelaba tanto. Tengo una felicidad inmensa, es un orgullo haber compartido la misma cancha. Es un fenómeno, el ídolo de todos”, relató.

La camiseta, aseguró, tendrá un lugar especial para siempre. “Esta camiseta la voy a tener guardada para toda la vida. Vamos a hacer un cuadro. No lo puedo creer, no caigo”, expresó Cantero, ex Bohemio de la calle Tucumán, y con pasos por Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central. Llegó a Alianza Lima a principios de 2025, a préstamo desde Godoy Cruz, y el club peruano decidió asegurar su continuidad en el plantel dirigido por Pablo Guede.

Más allá del recuerdo material, lo que más lo conmovió fue el gesto humano de Messi. “Siempre tuve la fe de poder darle un abrazo. Me llevo ese gesto de él, no tiene precio. Si lo hubiera pensado antes, no se me pasaba por la cabeza”, reconoció. Incluso sabiendo que Paolo Guerrero podía ser quien intercambiara camisetas con el rosarino, Cantero no dudó en ir por su sueño.

“Siempre de chico, cuando jugaba con mis amigos, decía que era Messi. Es la inspiración de todos. Darle un abrazo… no tengo palabras para expresar este momento. Le quiero dar gracias a Alianza, porque gracias a ellos pude cumplir uno de mis sueños”, concluyó.

En una noche pensada para el espectáculo y el resultado, el fútbol volvió a demostrar que sus historias más poderosas nacen de la emoción pura. Y para Alan Cantero, esa emoción hoy tiene nombre, apellido y una camiseta eterna: Lionel Messi.