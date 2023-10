La Libertad Avanza de Javier Milei busca reordenarse luego del caos que significó el resultado de las elecciones generales, en la cual mostraron un leve estancamiento del voto libertario. Este ahora busca movilizarse mediante el nuevo llamado de "cambio o continuidad" al que Milei hizo alusión el día de ayer, que tiene como correlato en la realidad el pacto que hizo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Entre las tantas esquirlas que produjo este suceso, la más notoria de este jueves fue la ruptura del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo con el armado de Javier Milei. Esta se dejó trascender esta mañana por el mismo círculo de la UTHGRA, y resulta la escisión más importante que sufre La Libertad Avanza desde que se dio a conocer aquel pacto.

En particular, Barrionuevo calificó a la alianza de sorpresiva y dijo en un comunicado que la incorporación de Bullrich "desvirtúa y contradice los pilares" que lo motivaron a respaldar a Milei luego de las PASO, cuando lo convocó a una reunión que inicialmente era para hablar de políticas laborales y terminó mutándose en la gestación de un acuerdo político, que incluía su estructura gremial para militancia y fiscalización el día de las elecciones.

"No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador", expresó en su carta para hacer expresa su desvinculación de la alianza libertaria, en la que igualmente reiteró la necesidad de una reforma laboral, aunque pidió respetar al peronismo como tradición que "nos definen como argentinos".

Javier Milei y Patricia Bullrich ayer a la noche en TN. (Captura)

El paso de Barrionuevo por La Libertad Avanza resultó infructuoso. No pudo tejer lazos ni muchos vínculos con los referentes del espacio, quienes en su mayoría no lo vieron siquiera alguna vez. Tampoco estuvo presente en momentos vitales de la campaña: tanto en las recorridas, en el búnker de las generales como en el acto de cierre en el Movistar Arena.

El histórico sindicalista funcionaba, más bien, como un agente periférico. Se había comprometido a disponer a las decenas de miles de afiliados a disposición para la fiscalización que en las PASO había sido extremadamente precaria. Según aludía, debía organizar la dinámica de entre 10 y 11 provincias, en su mayoría del norte argentino.

Sin embargo, días antes de las elecciones la presencia de los mismos fiscales gastronómicos eran una incógnita. El candidato libertario a gobernador de Catamarca -provincia natal de Barrionuevo-, José Jalil Colomé, indicaba a El Ancasti que no sabía nada "de sus fiscales".

"Lo que suponemos es que van a trabajar en las áreas en la que no tengamos, pero disponemos de personas en casi toda la provincia", informaba, para aludir nuevamente a que "hay cierta gente que tiene incertidumbre de cómo va a funcionar esto".

El organizador de la logística de la fiscalización para las generales y el balotaje es Guillermo Ferraro, quien fue nombrado por Milei como su eventual ministro de Infraestructura. Según informaron desde su lado a El Cronista, Barrionuevo se arrogó responsabilidades que no le cabían y que no iba a poder inscribir fiscales que no pasaran por su filtro. Su aporte para las generales terminó incidiendo en las coberturas de mesas puntuales, pero no resultaron un caudal determinante.

Así, las relaciones en el último tiempo ya no eran igual de fluidas que en las primeras semanas, en las que Barrionuevo le había organizado una cumbre en Parque Norte para recaudar fondos y presentarle empresarios y gremialistas. Con el pacto del tándem Macri-Bullrich, el líder de la UTHGRA encontró una salida para una alianza que, en términos discursivos y simbólicos, le quedó incómoda tanto a Milei como a él.

Milei reaparecerá con caravanas sorpresa

En tanto, el candidato a presidente busca reactivar del golpazo que significó el resultado de las elecciones generales. Primero dejó de lado su discurso contra "la casta" y enfocó los cañones pura y exclusivamente contra el kirchnerismo.

También lideró una reunión con diputados y senadores electos en el Hotel Libertador, en donde dialogaron sobre la futura experiencia que significará estar en el Congreso y en donde Milei les bajó línea de cuál es la línea que debe predominar de cara al balotaje, junto a la advertencia de que el principal vocero del espacio en los medios de comunicación es Guillermo Francos, el eventual ministro del Interior de Milei.

Asimismo, el libertario comenzará hoy con una caravana sorpresa en la ciudad de Buenos Aires, un distrito que descuidó en los últimos meses, dado que no realizaba una actividad de campaña allí desde las PASO. Por otro lado, mañana hará lo mismo en la provincia de Buenos Aires, aunque desde su equipo de prensa no quieren informar en qué distrito para no arruinar el efecto sorpresa.