El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, indicando un progresivo incremento de la inestabilidad atmosférica durante este miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre de 2025, con probabilidad de precipitaciones y tormentas de variada intensidad.

Para la jornada del miércoles 5, se espera un cielo mayormente nublado durante la mañana, con una probabilidad de precipitación baja, entre 0% y 10%. Por la tarde, el tiempo se tornará más inestable con la probabilidad de chaparrones, aumentando el índice de precipitación a un rango de 10% a 40%. Este patrón se mantendrá hacia la noche, con de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia que se mantiene entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 28°C, con vientos del sector este durante la tarde.

El pronóstico para el jueves 6 anuncia un notable aumento de la actividad meteorológica. La madrugada se presentará mayormente nublada, dando paso a chaparrones por la mañana. Sin embargo, el período de mayor intensidad se concentrará en la tarde y la noche, donde se prevén tormentas aisladas que se intensificarán a tormentas fuertes. La probabilidad de precipitación se incrementa significativamente en estos tramos, alcanzando un rango de 40% a 70%. Asociado a este sistema, se pronostica un marcado aumento de la intensidad del viento durante la noche, con velocidades entre 32 y 41 km/h desde el sector suroeste, acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La temperatura máxima descenderá levemente a 26°C.