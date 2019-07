El tatuador sanjuanino acusado de difundir videos íntimos de su ex irá a juicio

A dos años de haber sido denunciado por su expareja por la difusión de videos íntimos y por distintos hechos de violencia, el tatuador sanjuanino Patricio Pioli será el primer acusado por publicación de material sexual del país en ir a juicio oral.

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Corrección N° 3 de La Rioja resolvió que el caso de Pioli sea elevado a juicio por los delitos de "lesiones leves calificadas y coacción”.

El abogado de la víctima, Sebastián Andrada, dio detalles de la causa a un medio digital de Buenos Aires. Comentó que como al momento de hacer la denuncia la viralización de las fotos y los videos no constituían un delito se tuvieron en cuenta otras circunstancias que rodean el caso como la coacción y el daño psicológico que le generó el acusado a su clienta.

El letrado explicó que se introdujo la figura de la coacción, un delito que consiste en obligar a una persona mediante amenazas a hacer algo que no quiere, porque Pioli le decía a su ex que si no volvía con él iba a difundir ese material íntimo. Luego señaló que se suman las lesiones leves calificadas, que tienen que ver más con el daño psicológico que le ocasionó a su clienta que con las agresiones físicas, que también las hubo.

Ante la falta de legislación vigente para condenar los hechos de violencia de género digital que padeció la mujer, en la reforma del Código Penal se introdujo la figura sobre la difusión de material sexual privado, que contempla hasta tres años de prisión. El encargado de presentar ese proyecto en el Congreso fue el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky. El funcionario judicial remarcó “que lo novedoso de esta iniciativa es que la intimidad sexual de la pareja se va a proteger por primera vez".

La norma sanciona con pena de prisión de seis meses a dos años o multa equivalente a $5.000 por día al que, sin autorización de la persona interesada, difundiere imágenes o grabaciones con contenido sexual, que hubieran sido producidas en un marco de intimidad. Establece también un agravante –con pena de 1 a 3 años de prisión- si el autor de este delito hubiera tenido una relación afectiva con la persona afectada, si se trata de un menor de edad –en cuyo caso podría también configurarse el delito de pornografía infantil— y si el autor hubiera actuado con fin de lucro.

Patricio Pioli es de La Rioja, pero sanjuanino por adopción. Es conocido por sus tatuajes en ambas provincias.

