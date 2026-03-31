El Teatro del Bicentenario abre la Semana Santa con tango y folclore instrumental

El Teatro del Bicentenario abre su agenda de Semana Santa con una propuesta que va a contramano de la inmediatez: música instrumental, en vivo, con raíces en el tango y el folclore pero con una mirada completamente contemporánea. El espectáculo "Tango y Folclore del Nuevo Siglo" se presenta el jueves 2 de abril a las 21 horas en la Sala Auditórium, con entradas desde $10.000.

Un proyecto de cuatro años

El guitarrista y compositor Lucas Maureira es el motor detrás del proyecto. Sanjuanino de origen, radicado en Buenos Aires, lleva años construyendo un puente entre la tradición y las nuevas búsquedas sonoras. La idea de trabajar con el Trío Ámbar —integrado por Ariana Siveira, Suany Sevilla y Maike Benavides— nació hace cuatro o cinco años, casi como una conversación entre músicos.

"Las chicas me decían: estaría bueno que armemos algo con proyecto de música original. Les dije: hagamos como se hacía en el 1800, en donde el compositor escribía las partes, se juntaba con los músicos, se ensayaba y se tocaba", recuerda Maureira.

De ese acuerdo artesanal surgió un repertorio de composiciones propias que con el tiempo llegó a la Televisión Pública, al canal Unísono, y ahora desembarca en el Bicentenario en lo que será su presentación más ambiciosa: cerca de una hora de música, con videos y bailarines que acompañarán el relato sonoro.

El desafío de lo instrumental

Proponer música instrumental en 2026 tiene algo de acto de resistencia. Maureira lo sabe y lo asume sin rodeos. "Hoy en día es la inmediatez, la imagen. Y acá es un momento en donde podés tener un relato sonoro con las diferentes obras musicales y percibir el arte desde otro punto de vista. Es donde se para el tiempo, básicamente. Pasás a otro estado", describe.

La respuesta del público, dice, lo sorprendió para bien. "Hay gente que disfruta ir a contramano, de este tipo de experiencias musicales, que es bastante distinto a lo que es el mainstream de hoy."

Y sobre el valor del vivo frente a la música grabada o digital, es categórico: "Estás viendo personas que están dejando todo ahí, poniendo toda su energía tocando, y eso se transmite y genera una experiencia que solo la tenés disfrutando en vivo."

Un recorrido que une el rock, el jazz y el tango

El camino de Maureira hasta llegar a este proyecto es en sí mismo una historia de búsquedas. Empezó tocando en bandas de rock en San Juan hasta los 18 años. Después estudió música popular en Córdoba, se especializó en composición y obtuvo una beca en México, donde se formó con profesores de la Universidad Berklee. De regreso en Argentina, se instaló en Buenos Aires y estudió con Rodolfo Mederos, bandoneonista de Luis Alberto Spinetta y referente del tango contemporáneo.

Hoy tiene una orquesta de tango en Buenos Aires, con la que trabaja el repertorio que llama "tango del siglo nuevo", y mantiene el vínculo con San Juan a través del proyecto con el Trío Ámbar.

Datos de la función

El espectáculo es apto para todo público. Las entradas tienen un valor de $10.000 y están disponibles en la boletería del teatro de lunes a sábado de 9:30 a 14:00, y en la plataforma TuEntrada. Los descuentos —que aplican exclusivamente en boletería— incluyen 20% para usuarios de Ticket Ya con hasta 72 horas de anticipación, 50% para jóvenes de 13 a 24 años con DNI, y 20% para jubilados con DNI y recibo de haberes o carnet PAMI.