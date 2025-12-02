La subsecretaria de Obras Públicas, la arquitecta Andrea Fernández, habló con Grupo Huarpe y brindó detalles sobre los avances de las obras del trencito del Parque de Mayo. También expuso sobre el puente del lago.

Respecto a las obras, Fernández indicó que la licitación ya se encuentra en etapa de evaluación. “Estamos con la comisión evaluando ya las empresas que se presentaron en aquel momento, así que calculamos que a mediados de diciembre estaremos teniendo novedades y publicando adjudicaciones”, afirmó.

El puente del lago del Parque de Mayo es otra de las obras que mantiene expectante a los sanjuaninos.

La funcionaria confirmó además que las obras comenzarán el próximo año: “Sí, directamente para mediados de enero”. Además, sobre los plazos de ejecución, la arquitecta explicó que tanto el puente como el tren cuentan con un tiempo aproximado de 180 días de obra, por lo que se estima que las obras estarán finalizadas entre junio y julio.

Consultada sobre la confitería prevista en el Masterplan del Parque de Mayo, Fernández comentó que aún se está evaluando su ubicación y factibilidad. “Estamos viendo todavía. No está definido el lugar, estamos evaluándolo en relación a otro sector del Masterplan”, señaló, sin dar precisiones.

Con estas declaraciones, la subsecretaria reafirmó el avance de los proyectos clave del parque y la intención de concretar las obras de infraestructura para el próximo año, mejorando la conectividad y los espacios recreativos para los visitantes.

