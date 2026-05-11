El truco de Donato de Santis para una lasaña al mejor estilo italiano

Donato de Santis propone una versión de la lasaña a la napolitana con una impronta bien italiana donde el relleno se vuelve el gran protagonista de la mesa. A diferencia de las opciones tradicionales, esta preparación completa incorpora chorizo fresco, albóndigas y diversos embutidos que otorgan una personalidad única en cada bocado.

La gran diferencia de este plato reside en la preparación de las albóndigas. Se deben combinar 500 g de carne picada de res con el relleno de dos chorizos frescos de cerdo. Para potenciar el sabor, se suma queso parmesano, 80 g de perejil, 200 g de pan del día anterior remojado en media taza de leche y 250 g de ricota de oveja. Una vez que se forman las esferas, se sellan en una sartén con aceite de oliva, se desglasan con media taza de vino blanco y se terminan de cocinar en un litro de tomates perita en lata para lograr una textura jugosa.

Para la masa casera, el cocinero utiliza 500 g de harina 0000, cuatro yemas y un huevo. Tras un amasado que busca una consistencia lisa y suave, se deja reposar la masa durante 20 minutos. Luego se estiran láminas bien finas que se hierven en agua con sal por apenas dos minutos antes de pasar por un recipiente con agua y hielo para cortar la cocción.

El armado se realiza en una fuente para horno comenzando con una base de salsa de tomate. Se intercalan las capas de pasta con 250 g de mozzarella fresca, 100 g de jamón cocido, 100 g de mortadela, cuatro huevos duros picados, 100 g de sopresatta y las albóndigas con su salsa de tomate. El toque final se consigue espolvoreando queso parmesano y orégano por encima.

La preparación requiere un tiempo de horneado de 30 minutos a una temperatura de 190 grados hasta que la superficie se vea bien dorada. Al momento de retirar del calor, se recomienda decorar con unas hojas de albahaca fresca para aportar aroma y frescura antes de servir este clásico de la cocina italiana.