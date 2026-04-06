San Juan consolidó su posición como uno de los destinos predilectos del país tras un fin de semana largo de Semana Santa que dejó números más que alentadores. Según los datos oficiales del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la actividad generó una inversión económica de 4.800 millones de pesos, reflejando el fuerte impacto del sector en las arcas provinciales.

La ocupación general alcanzó un 85%, pero el dato saliente fue el lleno total en los departamentos alejados: Iglesia y Calingasta llegaron al 100% de su capacidad. En el resto de la provincia, Valle Fértil registró un 85%, Jáchal un 80% y el Gran San Juan un 60%.

De dónde vinieron los turistas

El movimiento nacional estuvo liderado por visitantes de Buenos Aires y CABA (33%), seguidos por cordobeses (27%), mendocinos (13%) y puntanos (7%). Sin embargo, la nota destacada fue la presencia extranjera: llegaron de Chile 40 %; Brasil 32 %; Uruguay 22 % y Colombia, Perú, México, España, Suecia 6 %.

Una agenda para todos los gustos

La estrategia conjunta entre el sector público y privado permitió diversificar la oferta. Desde la tradicional bienvenida en El Carrascal con degustaciones y música, hasta el multitudinario evento "Viví Punta Negra" a orillas del dique, la provincia no dio descanso a los visitantes.

En lo deportivo, el Cuesta del Viento Big Air fue el gran protagonista. Con 36 riders de seis países, el kitesurf convirtió a Iglesia en una verdadera fiesta internacional. Por el lado cultural, la fe y el arte se dieron la mano en la Catedral con el homenaje a Cristo y en el Teatro del Bicentenario, que cautivó con la obra italiana "Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo".

Naturaleza, vino y fe

Los recorridos por las Rutas del Vino y el Olivo fueron el complemento ideal para quienes buscaron tranquilidad, mientras que la música de cámara sorprendió en la Bodega Finca Sierras Azules con el ciclo "Música clásica por los caminos del vino".

Finalmente, el paraje de la Difunta Correa volvió a ser un polo de atracción masivo. Miles de promesantes y turistas visitaron el santuario de Caucete, donde aprovecharon para conocer las nuevas obras e instalaciones inauguradas recientemente para mejorar la experiencia del visitante en este emblemático sitio de fe sanjuanina.