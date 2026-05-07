San Juan recibe este jueves siete a Karina Milei en un viaje marcado por la industria y los encuentros institucionales junto al gobernador Marcelo Orrego. La llegada de la secretaria General de la Presidencia de la Nación se concretó a las 10:30 en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde la ministra Laura Palma fue la encargada de recibir a la funcionaria nacional.

Sin perder tiempo, la comitiva se trasladó hacia el departamento Sarmiento para conocer de cerca las instalaciones de la Calera San Juan S.A., ubicada en la localidad de Los Berros, a partir de las 11:00.

En esta recorrida participó el mandatario provincial junto a diversas autoridades locales. Cerca del mediodía, la actividad continuó en el hangar provincial José Juan Licciardi en Pocito, para luego dirigirse al Hotel Del Bono Park antes del almuerzo protocolar ofrecido por Orrego en las instalaciones de EPSE a las 13:30.

La tarde se presenta con un fuerte perfil productivo en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. Allí, desde las 15:00, Milei formará parte de la presentación y conformación de la Mesa Federal Minera en el marco de la 11 Exposición Internacional.

Siguiendo con la agenda oficial, a las 17:30 participará del acto central por el Día Nacional de la Minería junto a las autoridades nacionales y provinciales. El cierre de esta visita será en Pocito con una cena a las 20:00, emprendiendo finalmente su regreso a Buenos Aires desde el aeropuerto a las 21:30.