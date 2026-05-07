El defensor de la Selección argentina, Cristian Romero, continúa con su recuperación tras la lesión que lo alejó de las canchas y mostró señales positivas en su día a día, combinando descanso, familia y encuentros con compañeros.

En las últimas horas, se conocieron imágenes donde se lo ve junto a Emiliano Martínez, en un encuentro distendido que refleja el buen ánimo del jugador mientras atraviesa este proceso fuera de la competencia.

Además, el “Cuti” también aprovechó el tiempo para compartir momentos con sus hijos, con paseos al aire libre que marcan una recuperación más relajada y acompañada por su entorno cercano. Las fotos muestran al defensor en una faceta más familiar, lejos de la presión del fútbol profesional.

Si bien no se detallaron plazos exactos para su regreso, el contexto refleja que el jugador transita una etapa de rehabilitación sin sobresaltos, priorizando su bienestar físico y emocional antes de volver a la actividad oficial.

El entorno del futbolista mantiene cautela respecto a los tiempos de recuperación, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución, con el objetivo de que regrese en óptimas condiciones y sin riesgos de recaída.

De esta manera, Romero combina la recuperación médica con momentos personales que le permiten sobrellevar la lesión, en una etapa clave para su regreso tanto a su club como a la Selección argentina.