El volante Patricio Toranzo se incorporó a Ciclón de Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante argentino Patricio Toranzo se incorporó hoy al Club Atlético Ciclón, de la segunda división de Bolivia, según comunicó el club en su cuenta oficial de Facebook.



"¡Bienvenido al Club, Patricio Toranzo! Damos la bienvenida al jugador que será nuestro emblema este año y que nos llevara a lograr nuestro gran objetivo y llevara la numero 10 en su espalda", publicó el equipo albiceleste en un comunicado.



Toranzo, de 37 años, inició su carrera en River Plate (2003-2005) y continuó en Quilmes (2005-2006), Atlético de Rafaela (2007), Huracán (2007-2010 y 2014-2019), Racing (2010-2012), All Boys (2012-2013), Shanghái Shenhua de China (2013) y Almagro (2019-2020).



El ex delantero Roberto "Pampa" Sosa (ex Gimnasia La Plata y Boca) asumió en Club Atlético Ciclón que buscará el ascenso a la máxima categoría del fútbol boliviano.