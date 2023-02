Con un populoso acto en Rawson, Pablo García Nieto inició su campaña para candidatearse a intendente. El actual Defensor del Pueblo se suma a la lista de dirigentes que buscan el mismo objetivo por dentro del armado oficialista.

El dirigente rawsino convocó a un acto en el que presentó Espacio Nuevo y aprovechó para mostrar toda la parafernalia electoral, ya sea con sus banderas, carteles y jingle musical. En el cierre brindó un discurso en el que afirmó que “me estoy poniendo a consideración de las y los compañeros para que ellos decidan si quieren que sea candidato o no a la intendencia”.

DIARIO HUARPE lo consultó por su discurso y García Nieto dijo que “retomamos las actividades con la agrupación que lidero, pero no fue un lanzamiento. Sí es cierto que me puse a consideración porque mi intención es buscar la intendencia, pero no hay nada confirmado hasta que me den el apoyo”.

El apoyo al que se refiere el exlegislador provincial es que debe provenir de la Junta Departamental. Es que la intención es erigirse como el candidato único de la institución partidaria y para ello es que está cerrando el acuerdo con las cabezas de los otros espacios peronistas.

Desde el entorno de García Nieto afirman que ya está todo acordado con las autoridades de la Junta, con su presidente Marcos Andino incluido, y esto no es un dato menor, ya que el joven dirigente rawsino intentó ser opción, pero las encuestas no lo favorecieron.

Justamente los números son los que sacaron del retiro a García Nieto porque hace poco tiempo se encargaba de negar toda posibilidad de candidatura. Pero las compulsas de las consultoras indicaron que Marcos Andino no levantaba y ese fue el momento en que buscaron alternativas.

Es cuestión de horas que Pablo García Nieto vuelva a ser candidato al máximo cargo departamental como lo hiciera en las elecciones 2019 y contará con el apoyo institucional de la Junta Departamental para lograr el objetivo.

Los otros candidatos oficialistas

Desde hace varios meses que existen cuatro nombres confirmados como candidatos dentro de la agrupación oficialista de San Juan Por Todos. El primero en confirmarlo fue Rubén García, actual intendente que cursa su primer mandato y que constitucionalmente puede reelegir.

Casi al mismo tiempo, Mauricio Ibarra se lanzó con toda la cartelería de campaña en varios puntos del departamento. Tan así es que el exintendente inició con sus caminatas y recorridas ya como opción electoral.

Y el tercero fue Carlos Munisaga. El Secretario de Seguridad tendrá su primera chance como candidato, ya que en el 2019 quiso, pero luego declinó en pos del armado oficialista. Esta vez se embarcó al todo y semanalmente encabeza actos de campaña en todo el territorio.

Por último, por el Partido Bloquista, Claudio Bonomo es el nombre elegido para intentar conquistar el sillón comunal.

Dato

El frente opositor Unidos por San Juan perfila con dos candidatos confirmados. Del orreguismo el nombre es Carlos Fernández y del PRO asoma María Verónica Benedetto, la actual concejal.