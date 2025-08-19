El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia informa que, tras finalizar el relevamiento en todos los departamentos del territorio provincial, no se registraron personas que hayan requerido asistencia ni daños materiales como consecuencia de las lloviznas leves registradas durante la madrugada.

Como medida de prevención y protocolo, la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, organismo dependiente de dicha cartera ministerial, mantiene una comunicación constante con los equipos técnicos desplegados en territorio a fin de monitorear la situación en tiempo real y activar los protocolos correspondientes de ser necesario.

De acuerdo con los reportes meteorológicos disponibles, las condiciones climáticas actuales se presentan con cielo parcialmente nublado a nublado en la provincia, sin que se anticipen nuevas precipitaciones o inclemencias climáticas significativas en el corto plazo. La situación se mantiene estable y bajo permanente evaluación por parte de las autoridades competentes.