Eliminatorias: hora y cómo ver Bolivia vs. Brasil

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas trae consigo un partido de alta tensión para la Selección de Bolivia. Este martes, la "Verde" se enfrenta a la poderosa Brasil en el Estadio Municipal Villa Ingenio, con un único objetivo: obtener la victoria para tener una chance de alcanzar el repechaje. Con 17 puntos en el 8vo puesto de la tabla, Bolivia necesita una combinación de resultados para superar a Venezuela y soñar con la clasificación al Mundial 2026.

El camino de Bolivia no ha sido sencillo. El equipo llega al encuentro tras una dura derrota 3-0 frente a Colombia y con solo una victoria en sus últimos ocho partidos. A pesar de esto, mantiene la esperanza. Para que el sueño del repechaje se materialice, Bolivia no solo deberá vencer a Brasil, ya clasificada, sino que también necesita que Venezuela no sume puntos en su partido como local ante una Colombia que también tiene su pasaje asegurado para el Mundial. La “Vinotinto”, con 18 unidades, se ubica una posición por encima y complica las aspiraciones bolivianas.

Publicidad

El duelo de figuras y el estado de los equipos

El equipo boliviano, dirigido por Carlos Zago, confía en el talento de jóvenes promesas como Ervin Vaca, Efraín Morales, Carmelo Argañaraz y Miguel Terceros para lograr la hazaña. Por su parte, la Brasil de Carlo Ancelotti llega al encuentro con sus estrellas, entre las que destacan Raphinha, João Pedro, Estêvão, Marquinhos y Casemiro.

Brasil, tras un inicio irregular, parece haber recuperado su mejor versión. Luego de una derrota ante Argentina, logró un empate y dos victorias consecutivas, la más reciente un 3-0 sobre Chile. Este buen momento los coloca en una posición de favoritismo, pero no de relajación. El antecedente más cercano entre ambas selecciones data de septiembre de 2023, cuando Brasil goleó 5-1 a Bolivia con un doblete de Rodrygo y Neymar, demostrando su superioridad en el campo.

Publicidad

Horario y dónde ver el partido de Eliminatorias

El partido entre Bolivia y Brasil se jugará este martes 9 de septiembre. El pitazo inicial será a las 20:30 (hora de Argentina, Uruguay y Chile) y a las 18:30 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). La transmisión del encuentro estará a cargo de DSports.