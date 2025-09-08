Eliminatorias: hora y cómo ver Ecuador vs. Argentina

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 llegan a su fin con un choque de gigantes. Este martes, en el Monumental de Guayaquil, Ecuador y Argentina, ambos ya con su boleto asegurado para la cita mundialista, se enfrentarán en un partido de prestigio. Aunque la presión por clasificar ya no está, el encuentro promete ser de alta intensidad, ya que ambos equipos buscarán cerrar su campaña con una victoria y mantener sus valiosos invictos.

Ecuador llega a este duelo en el cuarto lugar de la tabla, con 26 puntos. A pesar de haber iniciado el torneo con una sanción de -3 puntos, su desempeño fue notable, con siete triunfos y solo dos derrotas. Además, se mantiene invicto en casa desde 2021. No obstante, la atención se centra en un dato llamativo: el equipo local llega de empatar sin goles en sus últimos cuatro partidos, lo que añade un extra de expectativa al desempeño que tendrán frente a la campeona del mundo.

La Selección Argentina, sin Messi y con novedades

Por su parte, Argentina se aseguró el liderato de la tabla con una ventaja de 10 puntos sobre su escolta, Brasil. Para este encuentro, el DT Lionel Scaloni decidió darle descanso a Lionel Messi, quien brilló con un doblete en su último partido por Eliminatorias frente a Venezuela. Su ausencia abre la puerta para que jóvenes talentos sumen minutos y experiencia en el cierre de la competencia, con el objetivo de extender la racha de la Albiceleste a cuatro encuentros sin derrotas en suelo ecuatoriano.

El historial de enfrentamientos favorece ampliamente a Argentina. En 41 partidos, la Albiceleste suma 24 victorias, 11 empates y solo 5 derrotas. El último cruce por Eliminatorias, en septiembre de 2023, fue un triunfo argentino por 1-0 con un espectacular gol de tiro libre de Lionel Messi.

Horario y transmisiones

El partido se jugará el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. A continuación, los horarios y canales de transmisión para diferentes países:

Hora: 17:00 (México), 18:00 (Ecuador), 19:00 (ET USA), 20:00 (Argentina)

Canales y plataformas:

Argentina: TyC Sports, Telefé, TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play

Ecuador: ECDF, ECDF Web

Estados Unidos: Fanatiz