Emilia Mernes, una de las figuras más influyentes del pop urbano, decidió diversificar su perfil profesional incursionando en el mercado inmobiliario a sus 29 años. Junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, constituyó la firma “Perra Exclusive Sociedad Anónima”, la cual quedó formalmente inscripta el 2 de enero de 2026 en el Boletín Oficial.

Con un capital social inicial de $30 millones —unos U$S 20.000—, la empresa fijó su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y proyecta una vigencia de 99 años.

Publicidad

La sociedad está habilitada para operar en diversos segmentos del sector, abarcando la compra, venta, alquiler, permuta y administración de inmuebles. Sus objetivos incluyen el desarrollo de proyectos a distinta escala, como fraccionamientos, loteos, construcción y remodelación de propiedades residenciales, comerciales e industriales.

Asimismo, podrá desempeñarse como intermediaria, ofreciendo consultoría urbanística, estudios de mercado, análisis de viabilidad y gestión de financiamiento para inversiones vinculadas al rubro.

Publicidad

Este ambicioso proyecto surge mientras persisten dudas sobre sus planes musicales previos, como la idea de "Las Avengers del pop" lanzada en agosto de 2025, debido a presuntos conflictos con Tini Stoessel por su equipo de bailarinas.

Sobre aquel sueño de una gira conjunta, Emilia había declarado: “Sería espectacular, agarras a todas tus pop stars amigas y hacen una gira”. En esa oportunidad, al definir a las posibles integrantes, aseguró: “Para mí tienen que estar Cazzu, Lali, María Becerra, Tini Stoessel… ¡Nicki Nicole!”.