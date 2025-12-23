A pocas horas de que ruede la pelota en el estadio La Superiora para definir al campeón del Torneo Senior, Diario Huarpe habló con Emilio Rodríguez, referente de Alianza, quien compartió sus sensaciones, su trayectoria y la emoción de seguir jugando al futsal a los 46 años.

“La liga nos brinda el espacio para seguir jugando. A nosotros que nos gusta tanto el futsal, es una hermosa liga que se viene jugando desde 2019. Todos los chicos que ya estamos grandes queremos seguir jugando y estamos agradecidos a Marcelo, a Lucas y a todos los que cada año tratan de mejorarla”, explicó Emilio.

La previa de la final

Rodríguez adelantó cómo encara el desafío de la noche. “Lo tomamos tranquilos, queremos ir a pasarla bien, pero siempre queremos ganar", dijo.

El futsalero vistió diferentes camisetas durante toda su carrera.

A su vez, expresó que "es una pena porque esta noche también juega la final de la liga de Primera y tenemos dos chicos importantes que no estarán con nosotros, nos faltan un par de jugadores, pero habrá que hacer lo mejor posible".

"Esperamos que sea un lindo partido, porque La Gloria se ha armado muy bien, tienen chicos más jóvenes que todavía están en Primera, así que será duro”, expuso.

Una vida dedicada al futsal

Emilio recordó sus comienzos en el futsal y cómo llegó a ser un referente en la liga senior. “Juego desde 2009, me inicié en Hualilán, luego pasé por Alianza, Huarpes, Deportivo San Juan, y tuve la suerte de llegar a jugar en un selectivo de Argentina. Hoy, con 46 años y algunos dolores en las rodillas, sigo disfrutando cada partido”.

Emilio logró vestir la camiseta de Argentina en un partido amistoso contra Paraguay, en San Juan.

Para él, el futsal no es solo un deporte, sino también una forma de mantenerse activo, compartir con amigos y disfrutar del juego. “Lo sigo disfrutando y eso es lo más importante”, concluyó Rodríguez.

Esta final del Torneo Senior enfrenta a Alianza y La Gloria no solo por la gloria del campeonato, sino también como un homenaje a la pasión y entrega de jugadores que llevan años haciendo del futsal un deporte de historia y corazón. La cita es para este martes a las 21, en el estadio La Superiora.