La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarilla por vientos del sector sur que afectarán a varios departamentos de San Juan durante la mañana y la tarde de este lunes 27 de octubre.

Según el informe oficial, el fenómeno alcanzará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, donde se prevé la presencia de vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h, e incluso superar esa intensidad en forma puntual.

El organismo provincial recordó que el nivel de alerta amarilla implica condiciones meteorológicas que pueden generar dificultades temporales y que requieren precaución por parte de la población, especialmente en la circulación vehicular y en espacios al aire libre.

Entre las recomendaciones difundidas por Protección Civil se destaca:

Prestar atención al entorno, especialmente ante cables caídos, ramas u objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar daños por ráfagas.

Manejar con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.

No detenerse bajo árboles, marquesinas o carteles, que podrían desprenderse.

Tener linternas cargadas ante posibles cortes de energía eléctrica.

Asimismo, el organismo recordó los números de contacto ante cualquier emergencia: