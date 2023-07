Emocionante: David Beckham reveló cómo se enteró de la llegada de Messi al Inter de Miami

La decisión de Lionel Messi tras aceptar la oferta del Inter Miami generó revolución en el fútbol. A diferencia de lo que se esperaba, el legendario jugador argentino no se despidió del Barcelona ni se dejó seducir por las ofertas de Arabia Saudita, sino que optó por la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos como su nuevo destino. Ante esto, David Beckham, copropietario del equipo con sede en Florida, rompió el silencio e hizo mención sobre lo ocurrido.

El exfutbolista habló públicamente por primera vez sobre la llegada del campeón del mundo con la Selección Argentina. Beckham reveló que el arribo de “La Pulga” no le tomó por sorpresa, sino que lo esperaba desde hace tiempo. Además, confesó que siempre mantuvo la confianza en poder cumplir uno de sus mayores deseos desde que se unió al Inter Miami: atraer a las mejores estrellas del fútbol mundial al equipo.

Durante un diálogo con Sinagoga St. John Wood United, David Beckham hizo referencia al tema y explicó: “Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”.

“Desde el inicio, siempre dije que, si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo -tal vez, el mejor-, que ganó todo, que todavía es un gran jugador, es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros”, agregó David.

Más declaraciones sobre Messi

Jorge Mas, uno de los dueños del Inter, en diálogo con El País, expresó: “Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple. Las conversaciones con Apple van muy bien y se están alineando los intereses. Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Messi ya era jugador de Adidas. Recibirá por la venta de camisetas, pero eso ya funciona así con otros grandes atletas. La MLS no ha puesto dinero, pero ha sido clave en ayudar con los patrocinadores”.