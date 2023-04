Emotivas palabras de Martín Palermo para el jugador de Platense que preocupa a todos

En las últimas horas, Martín Palermo hizo mucho ruido con sus palabras, luego de ayudar a un jugador suyo. El entrenador de Platense habló sobre la situación que vive Alexis Sabella, mediocampista de 21 años que milita en el "Calamar". El mismo borró sin aviso todas sus publicaciones e historias destacadas de Instagram y luego redactó en su biografía: "Me duele mucho no tener más ganas". Al respecto, el goleador histórico de Boca Juniors apoyó a su dirigido con estremecedoras palabras.

"Estamos todos acompañándolo, el cuerpo médico está cercano a él, sus compañeros fueron el primer apoyo y yo también he conversado con él y está bien. Lo importante es acompañarlo y saber que a veces no hay que responsabilizar a los jugadores con llevar a sentir bastante responsabilidad y presiones por ciertos momentos, que son chicos. Tiene 21 años Alexis, como tantos otros más. Ellos eligieron esta carrera por pasión, porque el fútbol es algo que muchos chicos eligen en su adolescencia y a veces no tienen esa contención o formación de saber qué va a venir después", expuso Palermo en conferencia de prensa.

Luego, el entrenador de Platense dijo sobre Sabella: "Se encuentran con situaciones que no saben resolver. Ahí estamos nosotros como entrenadores, cuerpo médico y psicólogos para ayudarlos, para acompañarlos. Saber que lo que se escucha de ‘los jugadores son millonarios y después en la cancha no dan lo que tienen que dar’... Tienen la misma responsabilidad que cualquier trabajador. La carrera del jugador es corta, hay muchas exigencias y responsabilidades. Son seres humanos como cualquier persona. Atrás de la cancha y la exposición, tienen una vida".

Emocionante mensaje de Martín Palermo

"Y en esa vida necesitan contención, amor y que los guíen por este camino. Hay que tratar de que el fútbol sea parte de lo cotidiano, que se viva con la pasión que se vive porque somos así los argentinos, pero a veces como los chicos que están muy pendientes de las redes sociales, que son muy ingratas las críticas hacia ellos, es feo. Uno también las recibe, pero ya ha pasado por eso. Ellos a veces no tienen esa posibilidad de que lo absorben y en su cabeza responda. Hay que concientizarlos en todo a los chicos, desde inferiores a los padres y creer que esto no es de vida o muerte, sino tomar lo lindo que es el fútbol argentino y lo pasional que es, pero saber que en cada jugador de un equipo hay una persona", agregó Martín.

Para cerrar, Martín Palermo acotó: "Tengo un hijo de 26 años dedicado al fútbol y sé lo que se esfuerza para estar lejos de la familia. Obviamente que él eligió esto y yo lo acompaño como padre y aconsejo como jugador que fui. Pero muchas veces tomo es rol para con los jugadores, para mis jugadores, en esta contención y ayuda. A Alexis no le hablé como entrenador, le hablé como una persona cercana. Y si puedo ayudarlo como un afecto, como un padre, trataré de hacerlo de esa manera. Como cada uno de ellos. Estamos para eso, para ayudarlos, para hacerlos crecer, hacerlos mejorar y guiarlos. Saber que el fútbol es parte de esto, encontrarse con situaciones adversas y difíciles. No todas son alegrías, éxito y reconocimiento, siempre se pasa por situaciones mucho más difíciles".