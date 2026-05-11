Quién es el famoso que trabajó vestido de Papá Noel en la pandemia

La pandemia de coronavirus trajo consigo cambios inesperados para muchos artistas y Pichu Straneo no fue la excepción. El humorista recordó recientemente cómo un cambio físico casual derivó en una oportunidad laboral sorprendente de la mano de Flavio Mendoza.

Todo comenzó cuando decidió dejarse crecer la barba durante el aislamiento y su entorno notó el parecido con un personaje icónico. Lo que empezó como una broma terminó con un llamado del coreógrafo para que se sumara al espectáculo Una Mágica Navidad.

Dentro de esa experiencia teatral pensada para los más chicos, el actor vivió situaciones muy divertidas detrás de escena. Straneo rememoró con humor las directivas que recibía para mantener la mística del personaje y proteger la ilusión de los niños. Según relató, las consignas eran claras y directas como cuando le decían "Escondete, estúpida. Que no te vean los chicos". Esa dinámica y el buen trato del productor marcaron una etapa especial en su carrera profesional.

Sin embargo, la vida del imitador también estuvo atravesada por momentos de profundo dolor tras la partida de su madre. Ese suceso fue el motor para concretar un proyecto que tenía pendiente y así nació Gotanguayo, su primer álbum musical.

El artista confesó que el fallecimiento lo tomó por sorpresa porque su padre estaba más delicado de salud. Al respecto, el cantante expresó que "La verdad no lo esperaba porque estaba más mal mi viejo. Yo esperaba quizás que le pasara algo a mi viejo. Mi vieja se bloqueó y se fue ella primero. Y la madre es la madre...".

La creación de este disco, que cuenta con la participación de figuras como Ariel Ardit, Hernán Cucuza Castiello, Dani Suárez, Cóndor Sbarbati de La Bersuit y Rodrigo Manigot, significó saldar una promesa personal.

El humorista sintió que debía cumplir con un deseo que ella siempre le manifestaba. Sobre este homenaje, Straneo aseguró que "Le tenía una deuda a mi vieja que ella siempre me decía 'vos tenés que hacer tal cosa'. Y lo cumplió". Este nuevo camino le permitió explorar su faceta vocal y transformar el duelo en una obra artística compartida con grandes músicos.