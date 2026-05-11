Lunes 11 de Mayo
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El Centro Cívico recibe una nueva edición de la Feria Agroproductiva este miércoles

Productores locales ofrecerán alimentos frescos y artesanías este miércoles en la Plaza Seca. Habrá sorteos para los visitantes.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El evento será este miércoles 13 de mayo.

La Plaza Seca del Centro Cívico volverá a transformarse en un mercado a cielo abierto el próximo miércoles 13 de mayo. De 9:30 a 13:30 horas, se realizará una nueva edición de la Feria Agroproductiva, la iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación que busca acercar alimentos de calidad y artesanías directamente de las manos de sus creadores a la mesa de los sanjuaninos.

El evento, que ya es un clásico de la economía social local, contará con diversos puestos donde los asistentes podrán adquirir frutas y verduras de estación, conservas, mermeladas, panificados artesanales, lácteos y hierbas aromáticas. Al evitar intermediarios, la feria garantiza no solo la frescura y trazabilidad de los productos elaborados por pequeños y medianos emprendedores, sino también el acceso a precios justos.

Sorteos y promociones

En esta oportunidad, la jornada tendrá un atractivo especial para quienes acompañaron las actividades recientes del sector. Se realizará un sorteo exclusivo destinado a las personas que visitaron el stand de la Feria Agroproductiva durante la pasada XXXI Feria Internacional de Artesanías. Para participar, los interesados deberán acercarse al puesto habilitado por el Ministerio el mismo miércoles y completar sus datos personales.

Impulso a lo local

Desde la cartera productiva destacaron que estos encuentros son vitales para dinamizar la economía regional. Además de funcionar como un punto de venta masivo, la feria fortalece los lazos comerciales bajo criterios de equidad y transparencia, permitiendo que el productor reciba el valor real de su trabajo y el consumidor acceda a artículos de excelencia sin costos adicionales de distribución.

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