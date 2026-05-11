Wanda Nara reavivó el escándalo del motorhome contra la China Suárez

La tregua entre Mauro Icardi y Wanda Nara llegó a su fin de manera explosiva. Tras celebrar un nuevo título con el Galatasaray, el futbolista dedicó el triunfo a sus hijas y lanzó un dardo contra su ex pareja al asegurar que el vínculo con ellas se mantiene firme "más allá de las denuncias falsas y otras acusaciones". A este clima se sumó una provocadora publicación del jugador donde aparece la China Suárez en bikini, elevando la temperatura mediática en este mayo de 2026.

Wanda no se quedó callada y, aunque evitó una respuesta frontal, apeló a su recurso favorito de las indirectas. En pleno rodaje de su serie vertical, la mediática compartió una imagen sugerente con el tag "Motorhome". Esta es la segunda vez que utiliza esa etiqueta en pocos días, habiéndola usado también la semana pasada en otra foto sensual. Para los seguidores que siguen esta novela turca desde el día uno, el mensaje es una clara referencia al pasado de su enemiga y una forma de recordar que ella no fue la única que interfirió en la felicidad ajena.

Mientras la China ignora las provocaciones y comparte videos de fanáticos que apoyan a Icardi, otros protagonistas del espectáculo rompieron el silencio. Marcelo Tinelli habló de su histórica competencia con Mario Pergolini y admitió que "me hizo levantar la vara".

Por su parte, Mariana Fabbiani reveló internas de su relación con Karina Mazzocco confesando que "cuando llegué al canal sentí algo raro". Finalmente, Marley se refirió a las chicanas en los premios Martín Fierro asegurando que "hay que tener el ego bien ubicado", en un contexto donde también resuena la situación judicial de Martín Migueles por la causa de las coimas en las SIRA.