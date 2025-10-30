Provinciales > Empleo
Empresa agrícola suma personal para su equipo comercial
POR REDACCIÓN
Una empresa dedicada al rubro de riego agrícola lanzó una nueva convocatoria laboral en San Juan para incorporar personal al área comercial. La búsqueda está orientada a personas con perfil proactivo, orientadas a resultados y con habilidades de comunicación y negociación.
El puesto a cubrir es el de comercial/vendedor, con el objetivo de desarrollar tareas vinculadas al área de ventas y atención a clientes dentro del sector.
Entre los requisitos solicitados, la empresa detalla:
- Carnet de conducir vigente.
- Buen manejo de PC.
- Excelente actitud y predisposición.
- Disponibilidad full time.
Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: hrecursos277@gmail.com.
Desde la compañía indicaron que buscan perfiles dinámicos, con capacidad para desenvolverse en entornos comerciales y dispuestos a aprender sobre tecnologías aplicadas al riego y la gestión de cultivos.
