Una empresa dedicada al rubro de riego agrícola lanzó una nueva convocatoria laboral en San Juan para incorporar personal al área comercial. La búsqueda está orientada a personas con perfil proactivo, orientadas a resultados y con habilidades de comunicación y negociación.

El puesto a cubrir es el de comercial/vendedor, con el objetivo de desarrollar tareas vinculadas al área de ventas y atención a clientes dentro del sector.

Entre los requisitos solicitados, la empresa detalla:

Carnet de conducir vigente.

Buen manejo de PC.

Excelente actitud y predisposición.

Disponibilidad full time.

Las personas interesadas en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: hrecursos277@gmail.com.

Desde la compañía indicaron que buscan perfiles dinámicos, con capacidad para desenvolverse en entornos comerciales y dispuestos a aprender sobre tecnologías aplicadas al riego y la gestión de cultivos.