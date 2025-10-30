Una empresa sanjuanina busca sumar Delivery a su equipo de trabajo. El puesto está orientado a personas con secundario completo, carnet de conducir para automóvil y conocimientos básicos en herramientas informáticas, especialmente en Microsoft Office. Además, se valora el enfoque en medio ambiente y seguridad vial, áreas que la empresa considera claves dentro de su política de responsabilidad y eficiencia en el servicio.

Según detalla la convocatoria, los postulantes deberán contar con experiencia comprobable en tareas similares y ser mayores de 25 años, con disponibilidad horaria full time.

Desde Solimin indicaron que el puesto de Responsable de Delivery implica coordinar y garantizar la correcta distribución de los productos, cumpliendo con los estándares de seguridad y tiempos de entrega que caracterizan a la firma.

La empresa, con una reconocida trayectoria en el rubro de la ferretería industrial y la protección personal, busca fortalecer su presencia operativa en la provincia con personal comprometido, responsable y con orientación al trabajo en equipo.

Quienes cumplan con los requisitos podrán enviar su currículum vitae al correo electrónico: rrhh@solimin.com.ar, indicando en el asunto “Responsable de Delivery – San Juan”.