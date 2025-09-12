En un giro inesperado para la "causa de los Cuadernos", que investiga una extensa trama de pagos de sobornos a contratistas del Estado entre 2005 y 2015, unos 36 imputados, incluyendo empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo, han propuesto pagar millones de dólares para evitar el juicio oral. La audiencia clave para analizar estos pedidos se celebra hoy, 12 de septiembre de 2025.

La propuesta se enmarca en la figura de la "reparación integral" del Código Penal, que permite el pago de una suma millonaria para eludir el proceso oral. La cifra ofrecida por los imputados toma como base el monto de sus embargos, actualizados desde 2018, y se estima que rondaría los 8 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal Número 7, presidido por Enrique Méndez Signori, ha convocado a las defensas para una audiencia virtual este viernes. En la misma, la fiscal federal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, deberán expedirse sobre cada planteo, antes de que el tribunal tenga la última palabra en la eventual homologación de los acuerdos.

Entre los empresarios dispuestos a pagar se encuentran figuras destacadas como:

Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi), quien ofreció más de $181 millones de pesos y declaró ser inocente, sin reconocer responsabilidad penal.

Hugo Alberto Dragonetti (Panedile), que propuso pagar $1.421 millones de pesos, comprometiéndose además a asistir a cursos de compliance y ética empresarial. Dragonetti afirmó que los pagos fueron "aportes" al Partido Justicialista y que se vio obligado a entregar dinero para liberar pagos de Vialidad.

Benjamín Gabriel Romero (Emepa), quien ofertó más de $510 millones de pesos. Como "arrepentido", Romero ya admitió haber pagado USD 600.000 en coimas para renovar la concesión de la Hidrovía y "retornos" de hasta USD 500.000 anuales para mantener contratos ferroviarios.

La propuesta ha generado un fuerte "revuelo y reacciones encontradas". Oscar Centeno, el ex chofer autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, se mostró indignado. "Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad", afirmó.

El juicio por la causa Cuadernos, considerado el más grande vinculado a la corrupción en la historia argentina, tiene previsto su inicio para el próximo 6 de noviembre. Contará con más de 140 imputados, incluyendo a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.