Las empresas de Estados Unidos que operan en la Argentina le pidieron al Gobierno nacional avanzar con una baja de impuestos y reforzar la inversión en infraestructura, al advertir que son condiciones clave para mejorar la competitividad y atraer nuevas inversiones al país.

El planteo fue realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que reúne a más de 300 compañías con presencia en el país. Desde la entidad señalaron que la elevada presión impositiva y las deficiencias estructurales siguen siendo obstáculos centrales para el desarrollo económico.

En ese sentido, remarcaron que el sistema tributario argentino continúa siendo “asfixiante”, con una superposición de tributos y alta carga fiscal que desalienta la inversión privada. También advirtieron sobre la necesidad de reglas claras y previsibilidad para consolidar un clima de negocios favorable.

Otro de los puntos clave del reclamo fue la falta de infraestructura, considerada fundamental para reducir costos logísticos, mejorar la productividad y potenciar sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria, que el Gobierno busca desarrollar como motores de crecimiento.

El pedido se da en un contexto de mayor apertura económica y acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos, con acuerdos comerciales e incentivos para inversiones en áreas clave. Sin embargo, desde el sector privado advierten que sin reformas estructurales —especialmente en materia impositiva y de infraestructura— será difícil sostener el flujo de capitales.

Además, el reclamo se suma a otras demandas del sector empresarial, tanto local como internacional, que coinciden en la necesidad de reducir costos, modernizar regulaciones y generar condiciones más competitivas frente a otros mercados.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene su estrategia de atraer inversiones externas como parte del plan de recuperación económica, en un escenario donde el respaldo internacional convive con exigencias concretas del sector privado para acelerar reformas de fondo.