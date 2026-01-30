El Parque Provincial Ischigualasto atraviesa una temporada turística con indicadores positivos en materia de afluencia, en el marco de distintas acciones de promoción impulsadas en el departamento Valle Fértil. La combinación de programas de fomento, tránsito regional y presencia internacional sostiene un flujo diario que se ubica en 190 visitantes, incluso frente a episodios climáticos que afectaron parcialmente los circuitos.

“El año pasado estábamos sobre 110, 120 personas diario, hoy estamos sobre 190 por día”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE el director del parque, Juan Pablo Teja Godoy, al trazar una comparación con la temporada anterior. El registro marca un incremento significativo en el promedio diario de ingresos durante el actual período turístico, siendo del 63,16% la suba si se compara el mismo periodo del año 2025 con el 2026.

Programa de promoción turística local

El crecimiento se da en paralelo a la implementación de iniciativas destinadas a fortalecer la actividad en el departamento. “Este programa que se llama Promover Valle Fértil arranca desde el parque Ischigualasto con la iniciativa de seguir generando herramientas para que los prestadores de servicio turístico del departamento tengan la posibilidad de tener mayores visitantes”, explicó el funcionario, al referirse al impacto del plan en la dinámica regional.

La propuesta apunta a articular al parque como eje del circuito turístico, potenciando su efecto derrame sobre otros servicios y atractivos del área.

Flujo regional y tránsito por la Ruta 150

La temporada mostró picos vinculados al movimiento por la Ruta Nacional 150, que conecta con Chile. “Hemos tenido un arranque desde el 2 al 5 de enero bastante importante, respecto a que pasa la ruta nacional 150 con destino a la ciudad de La Serena”, indicó Teja Godoy. Según detalló, el mismo comportamiento se repitió entre el 15 y el 18 de enero, con visitantes provenientes de Córdoba, Catamarca y La Rioja.

Aumento del turismo internacional

Otro de los aspectos destacados fue la suba en la cantidad de turistas extranjeros. “En enero del 2025 hemos tenido unos 6 a ocho turistas internacionales por día. Hoy estamos sobre unos 20”, precisó el director, aun en un contexto considerado de temporada baja para ese segmento. “Estamos prácticamente triplicando el número del año pasado”, agregó.

Impacto del clima y estado de los circuitos

Las tormentas y crecientes generaron algunas complicaciones operativas, aunque sin afectar de manera prolongada la actividad. “Hemos tenido varios días complicados, pero estamos solucionando parcialmente día a día. Hemos tenido muy pocos días cerrados”, afirmó.

En cuanto a los recorridos, aclaró que “el circuito tradicional solamente tuvo afectada la parte vehicular”, y que las tareas permitieron mantener el parque abierto, aunque en algunos momentos de forma parcial. Respecto a los protocolos ante alertas, sostuvo que “las tormentas han sido de noche, así que arrancamos al otro día directamente sin ingresar al circuito”.